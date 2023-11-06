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الدكتورة نجوى قبيلات تحاضر في جامعة فيلادلفيا‎

منذ ساعتين
الدكتورة نجوى قبيلات تحاضر في جامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:أقام قسم الإرشاد النفسي في جامعه فيلادلفيا لقاءً للطلبة المستجدين في مرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي واستضاف القسم الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم سابقاً.
وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية بالدكتورة نجوى قبيلات وشكرها على تلبية الدعوة بتقديم محاضرة للطلبة.
كما ثمنت رئيسة قسم الإرشاد النفسي والدبلوم العالي في التربية الدكتورة سناء الخوالدة حضور عطوفة الدكتورة نجوى هذا اللقاء والذي يضم الطلبة الجدد من معلمي ومعلمات المدارس في برنامج الدبلوم العالي في التربية والطلبة الملتحقين ببرنامج الإرشاد النفسي لما تتمتع به الدكتورة من خبرات في المجال التربوي بهدف الاستفادة من تجربتها وتوظيف الخبرات العملية للطلبة.
وحضر اللقاء أعضاء الهيئة التدريسية في القسم والذين رحبوا بطلبتهم وتمنوا لهم حياة جامعية مليئة بالنجاح والانجاز.
وأثنى طلبة القسم على هذا اللقاء التربوي الذي يقرب المسافة بينهم وبين أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.
وعُرض في اللقاء تعليمات وقوانين الجامعة التي تخص الطلبة الجدد وخبرات طلبة التدريب الميداني في القسم.


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