بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

“الياسين” و ” المسافة صفر” رعب الاحتلال على ارضي غزة

منذ ساعتين
“الياسين” و ” المسافة صفر” رعب الاحتلال على ارضي غزة

وطنا اليوم – اكتسبت قذيفة “الياسين-105” الخارقة للدروع، وعبوة “العمل الفدائي” خلال عملية “طوفان الأقصى”، شهرة واسعة بعد تدمير كتائب القسّام، نحو 24 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها دبابة “ميركافا” التي توصف بـ”فخر الصناعة الإسرائيلية”، ومدرعة “بانثر” أو “النمر”، وهي مركبة مصفّحة بالكامل، تنقل جنود المشاة الإسرائيليين إلى ساحة الحرب.

على مدار الأسابيع الماضية، ومنذ اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي، أصحبت “الياسين-105″ و”العمل الفدائي” حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسّام، الذراع العسكري لحركة حماس، بشأن استهداف الآليات الإسرائيلية على خط المواجهة في “بيت حانون” و”حجر الديك” و”حي الزيتون” و”شارع صلاح الدين” بالإضافة إلى “بيت لاهيا” و”معبر إيرز”، واصفين إياهما بـ”رمز صمود الفلسطينيين”.

كما أثار ما يُعرف بـ”المسافة صفر”، حيث يقوم مقاتل من “حماس” بإلصاق عبوة “العمل الفدائي” بآليات إسرائيلية، ثم تفجيرها بعد إطلاق قذيفة “الياسين” من سلاح الـ”آر.بي.جي”، سخرية المغرّدين مِن دبابات ومدرعات الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال قطاع غزة وجنوبه، كمحاولةٍ لإحكام السيطرة وفصل منطقة الشمال عن بقية القطاع، لكن يتم مواجهة ذلك بمعارك عنيفة وصعبة في شارع صلاح الدين ومنطقة الكرامة وبيت حانون والتوام شمالا وفي حي الزيتون جنوبا من قبل الفلسطينيين.

وفق موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي، فإن الرأس الحربي الترادفي يمثّل أهم أسرار قوة قذائف “الياسين”، لأنه عبارة عن قذيفتين متتاليتين، تقوم الأولى بتفجير الدّرع التفاعلي للدبابة واختراق جزئي أو كلي في الدرع الفولاذي، لتُكمل القذيفة الأخرى عملية الاختراق إلى داخل بدن الدبابة لإحداث انفجار في الداخل يقود إلى تدمير الدبابة بصورة كاملة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:36

حزب إرادة يعبر عن فخره بما قامت به قواتنا المسلحة الليلة الماضية

12:31

المجاعة تهدد سكان غزة مع شح الغذاء والماء واستمرار الحصار

12:21

جمهور أهلي بنغازي يدعم فلسطين بطريقة مميزة

12:03

شاهد : رئيس الوزراء الفلسطيني يذرف الدموع حزنا على ضحايا غزة

11:54

لجان خدمات المخيمات في الاردن: نثمن توجيهات الملك وجهود القوات المسلحة

11:49

صدور الحكم بحق عاملة أثيوبية قتلت مخدومتها في عمان

11:45

جامعة البترا تقيم يومًا طبيًّا مجانيًّا في مدرسة البنيات الثانوية الشاملة للبنات

11:42

حزب إرادة يثمن دعوة نقابة الصيادلة مقاطعة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للاحتلال ويدعو لمشاركة النقابة مسيرتها اليوم عمان

11:39

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة

11:08

الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

10:45

جماعة عمان تدعو الاردنيين للفخر بقيادتهم و احرار العالم للاقتداء بها

10:42

المقاومة تقصف تل أبيب وتُدمر 6 دبابات إسرائيلية متوغلة بغزة

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023