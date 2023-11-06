بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

وطنا اليوم:الحزب الوطني الدستوري يثمن عالياً وبمزيد من الفخر والإعتزاز موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بتجاوز كافة الظروف الصعبة والحصار الظالم، وتمكين سلاح الجو الملكي الاردني من انزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وتأكيد جلالته بأن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينين ، وفي تأدية الواجب لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على قطاع غزة . وسيبقى يوماً عربياً مشهوداً بتحليق نسور الجو الملكي الأردني في سماء غزة العربية بعزيمة ملك عربي هاشمي، وأن يصل للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الحرب العدوانية عليهم، دون إرتهان أو توقف عند معابر وقيود تُفرض على شعب شقيق يواجه حرب إبادة وحشية.

والحزب الوطني الدستوري مع أبناء الأردن يؤكدون وقوفهم خلف جلالة الملك بمواقفه التاريخية وبشجاعة المواجهة في ميدان المجتمع الدولي والقوى العالمية تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الإحتلال في غزة-هاشم ، ومنافحة جلالته عن الحق الفلسطيني بالحرية والإستقلال

إن مواقف الملك المعلنة وبشجاعة سياسية ، قد وضع القوى العالمية أمام حقيقة مواقف هذه القوى من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي، وبما يتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينين والعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة ، وتأكيد جلالته على ما تقوم به دولة الإحتلال، تعتبر جرائم حرب بحق الفلسطينين .

إن مواقف الملك هو تأكيد على نهج اردني هاشمي تاريخي ثابت، بأن فلسطين بوصلة الأردن والقدس تاجها، وفاءاً للأشقاء الفلسطينين ولدماء الشهداء الأردنيين التي زالت نديًة على أسوار القدس .

الحزب الوطني الدستوري مع أبناء الوطن يؤكدون التفافهم حول مليكهم المفدى ليبقى الأردن قلعة عروبية شامخة في خندق فلسطين والعروبة، واللواء المتقدم دفاعاً عن فلسطين وقضايا الأمة العادلة.

الحزب الوطني الدستوري

عمان ٦ – ١١ – ٢٠٢٣