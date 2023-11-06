جيش الاحتلال يتحدث عن تطويق غزة ويتوعد بتعميق العمليات البرية

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأحد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن قوات الجيش استكملت حصار مدينة غزة، كما قامت بتقسيم القطاع إلى قسمين، وادعى هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن الجيش بقيادة لواء “جولاني”، استكمل حصار مدينة غزة، كما وصل (الجيش) إلى ساحل المدينة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “مهمة للغاية للضغط على حركة حماس”.

لفت هاغاري إلى أن “الجيش قام أيضاً بتقسيم قطاع غزة إلى قسمين؛ شمال غزة وجنوبها”، وفق قوله. ودعا مرة أخرى سكان قطاع غزة إلى التحرك جنوباً، وقال: “لقد قمنا بالفعل بتكثيف الهجمات الليلة، بطريقة فعالة للغاية”.

ومنذ الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان، عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة، عقب التوغل من أكثر من محور.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفذ فيه الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أكثر من 100 غارة عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، وكذلك استهدف بالقصف الشديد محيط مجمع الشفاء الطبي، وذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، الأحد، إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الوزارة وشركة الاتصالات، بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد. وقالت الوزارة: “الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة”.

في حين قالت شركة الاتصالات: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي تمت إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.

مع استمرار إلقاء الاحتلال الإسرائيلي لحوالي ألف طن من المتفجرات يومياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة المحاصر، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 9770 فلسطينياً، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة و596 مسناً، فضلاً عن إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني.

وأوضح متحدث الوزارة أشرف القدرة اليوم الأحد، من أمام مستشفى الشفاء بغزة أن الاحتلال ارتكب 1031 مجزرة منذ بداية العدوان على القطاع، مؤكداً أن إسرائيل كثفت في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً.

وأفاد القدرة باستشهاد 175 من الكوادر الصحية، وتدمير 31 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي، مضيفاً أن الاحتلال استهدف أكثر من 110 مؤسسات صحية، مما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزاً للرعاية الأولية.

وذكر القدرة أن مستشفيات غزة عاجزة تماماً عن تقديم أي خدمة صحية لآلاف الجرحى بسبب قطع الإمدادات الطبية والوقود. وأردف متحدث الوزارة أن المنظومة الصحية بالقطاع تواجه ساعات حرجة، لا سيما أنها تعمل على المولدات الثانوية وسط انقطاع الكهرباء منذ شهر وإنهاك المولدات القديمة غير المؤهلة لهذا الحمل من العمل.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الأحد، أن عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفاً بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، لم تستطِع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت وزارة الداخلية أن أكثر من مليون و600 فلسطيني نزحوا من منازلهم بالقطاع بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، ويقيمون في مراكز إيواء، من ضمنها المستشفيات والمدارس والكنائس ومراكز الرعاية الصحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن العائلات الفلسطينية في مراكز الإيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة، مؤكداً أن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة.