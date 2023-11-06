حماس تطالب مصر بفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية

وطنا اليوم:دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين، مصر إلى الإسراع في فتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية، بعد قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان.

وقالت الحركة في بيان مقتضب: “ندعو مصر إلى الإسراع في فتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية وفتح معبر رفح بشكل كامل وإنقاذ حياة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحذر البيان من أن “قطع الاحتلال الصهيوني للاتصالات والإنترنت عن غزة يكشف نوايا الاحتلال الخطيرة لارتكاب مجازر جديدة وحجبها عن الرأي العام ووسائل الإعلام”.

والأحد، قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن كامل قطاع غزة في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام، وسط مخاوف من مجازر إسرائيلية مروعة بحق المدنيين بعد عزلهم عن العالم.

يأتي ذلك بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة في غزة، بينها واحدة قرب ميناء غزة، وأخرى في مخيم المغازي، ما تسبب في ارتقاء عشرات الشهداء.

ولليوم الحادي والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء 9770 شهيدا؛ بينهم 4008 أطفال و2550 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 24 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة