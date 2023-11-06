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في إعلان نادر.. الجيش الأميركي يكشف وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات
في إعلان نادر.. الجيش الأميركي يكشف وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية العسكرية الأميركية، الأحد، وصول غواصة من طراز “أوهايو” إلى منطقة المسؤولية في الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة “سي أن أن” في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها. لكن القيادة المركزية الأميركية ذكرت على حسابها الرسمي على موقع أكس، تويتر سابقا، أن غواصة من طراز “أوهايو” وصلت إلى الشرق الأوسط.
وتظهر الصورة المنشورة مع الإعلان الغواصة في قناة السويس شمال شرق القاهرة، وفقا للشبكة.
وترى الشبكة أن هذا الإعلان النادر يُعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت الشبكة أنه نادرا ما يعلن الجيش الأميركي عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات الباليستية والصواريخ الموجهة، حيث تخضع السفن التي تعمل بالطاقة النووية لسرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأميركي، بجانب صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى، الأحد، وصول أسطول حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.
وقالت القيادة في تغريدة على إكس إن مجموعة دوايت أيزنهاور وصلت إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية كجزء من زيادة تعزيز التموقع الإقليمي.
وتتكون المجموعة من حاملة الطائرات وطراد الصواريخ الموجهة “USS Philippine Sea” (CG 58)، ومدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason (DDG 87) وسرب المدمرات (DDG 107)، والجناح الجوي الناقل (CVW) 3 مع أسرابه التسعة، وقائد حرب المعلومات.
وتنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ويأتي إرسال حاملة الطائرات، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أكتوبر الماضي، في إطار “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس” على إسرائيل.


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