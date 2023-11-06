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بن غفير يعلق على اعتقال عهد التميمي

منذ 3 ساعات
بن غفير يعلق على اعتقال عهد التميمي

وطنا اليوم:علق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على اعتقال الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة عهد التميمي.
وقال بن غفير في منشور له عبر صفحته على منصة “إكس”: “تحية لقوات جيش الدفاع التي اعتقلت عهد التميمي التي أدينت سابقا بمهاجمة جنود جيش الدفاع، وقد أظهرت التعاطف مع القتلة. يجب أن لا يكون لدينا صبر على المخربين ومن يدعمهم”.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة عهد التميمي من منزلها في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بتهمة “التحريض على الإرهاب”.

سجون الاحتلال الإسرائيلي
يشار إلى أن التميمي هي أسيرة محررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأثار اعتقالها اهتمام وسائل إعلام عربية وعالمية، وصنفتها مجلات عدة ضمن قائمة المؤثرين في العالم، بعد أن راجت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تحاول التصدي لجنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام منزلها.


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