بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأونروا : تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 3 ساعات
الأونروا : تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

وطنا اليوم:أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأحد، “تهجير ما يقرب من 1.5 مليون شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقيم نصفهم تقريبا في 149 من منشآتها”.
وكتبت الوكالة، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة “إكس”: أن “قطاع غزة يعاني حالياً من انقطاع الاتصالات”.
وأشارت إلى “تضرر 48 من منشآتها في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي”.
وفي بيان صدر عن المنظمة، قالت أونروا “خلال الساعات الـ 48 الماضية، قتل خمسة زملاء آخرين من الأونروا. كما تلقت الأونروا أيضا تأكيدا بوفاة اثنين من موظفيها كانا قد قتلا في 24 تشرين الأول”.
وأضافت: “بالإجمال، قتل ما مجموعه 79 زميلا وجرح ما لا يقل عن 24 آخرين منذ 7 تشرين الأول. ومثل معظم سكان غزة، فقد موظفونا أيضا أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم”.
وأردفت: “في المتوسط، يقتل طفل ويجرح طفلين كل عشر دقائق خلال الحرب”.
وتابعت: “بلغ العدد الإجمالي لمنشآت الأونروا التي تضررت منذ 7 تشرين الأول 48 منشأة”.
وقالت الوكالة: “فقدنا التواصل مع الغالبية العظمى من فريقنا في غزة خلال ثالث انقطاع للاتصالات في الأيام العشرة الماضية”.
واختتمت “الأونروا” بالقول: “أصبح سكان غزة معزولين تمامًا عن أحبائهم وبقية العالم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

صدور الحكم بحق عاملة أثيوبية قتلت مخدومتها في عمان

11:45

جامعة البترا تقيم يومًا طبيًّا مجانيًّا في مدرسة البنيات الثانوية الشاملة للبنات

11:42

حزب إرادة يثمن دعوة نقابة الصيادلة مقاطعة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للاحتلال ويدعو لمشاركة النقابة مسيرتها اليوم عمان

11:39

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة

11:08

الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

10:45

جماعة عمان تدعو الاردنيين للفخر بقيادتهم و احرار العالم للاقتداء بها

10:42

المقاومة تقصف تل أبيب وتُدمر 6 دبابات إسرائيلية متوغلة بغزة

10:35

الدكتورة نجوى قبيلات تحاضر في جامعة فيلادلفيا‎

10:27

“الياسين” و ” المسافة صفر” رعب الاحتلال على ارضي غزة

10:19

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

10:17

العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالنتائج المالية لشركة الفوسفات الاردنية

10:13

تجارة الأردن تخاطب مجتمع الأعمال العالمي لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023