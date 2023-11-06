بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يعلق باللغتين العربية والإنجليزية : إنزال مساعدات طبية ودوائية للمستشفى في غزة …midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in

منذ ساعتين
الملك يعلق باللغتين العربية والإنجليزية : إنزال مساعدات طبية ودوائية للمستشفى في غزة …midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in

وطنا اليوم – قال جلال الملك في ادراج له عبر تطبيق X  باللغتين العربية والانجليزية :

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين

 

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:00

أبو عبيدة يلاحق وزير خارجية أمريكا في أنقرة..

05:53

#عاجل | قوات الاحتلال تعتقل الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي من منزلها

05:40

مراسل فوكس نيوز: مقتل أكثر من ٢٠ جنديا إسرائيلي امامي

05:32

صورة “طفلة النابالم” التي اوقفت حرب فيتنام…. ماذا صور عن اطفال غزة؟

05:31

عاجل | “رويترز”: #نتنياهو ينفي تقارير ذكرت أنه قال إن احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب دفعت “#حماس” لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر – #غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم “حماس”

05:24

‏من دروس الحرب أردنياً: ترتيب «الداخل» أولاً

05:23

ابوزيد للحقيقة الدولية : التحركات السياسية في المنطقة محاولة لانقاذ ما تبقى من اسرائيل

05:21

مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة : انزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني

05:17

عباس: مستعدون لادارة غزة بعد ان تقضوا على حماس

05:16

الذين يتحدثون نيابة عن الاردن من اوكل لكم هذه المهمة ؟

02:08

أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار

23:51

#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023