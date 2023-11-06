بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة : انزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني

منذ 3 ساعات
مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة : انزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني

 

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر الاثنين، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر، استمراراً لجهود المملكة الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله، رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال فجر الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:00

أبو عبيدة يلاحق وزير خارجية أمريكا في أنقرة..

05:53

#عاجل | قوات الاحتلال تعتقل الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي من منزلها

05:47

الملك يعلق باللغتين العربية والإنجليزية : إنزال مساعدات طبية ودوائية للمستشفى في غزة …midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in

05:40

مراسل فوكس نيوز: مقتل أكثر من ٢٠ جنديا إسرائيلي امامي

05:32

صورة “طفلة النابالم” التي اوقفت حرب فيتنام…. ماذا صور عن اطفال غزة؟

05:31

عاجل | “رويترز”: #نتنياهو ينفي تقارير ذكرت أنه قال إن احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب دفعت “#حماس” لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر – #غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم “حماس”

05:24

‏من دروس الحرب أردنياً: ترتيب «الداخل» أولاً

05:23

ابوزيد للحقيقة الدولية : التحركات السياسية في المنطقة محاولة لانقاذ ما تبقى من اسرائيل

05:17

عباس: مستعدون لادارة غزة بعد ان تقضوا على حماس

05:16

الذين يتحدثون نيابة عن الاردن من اوكل لكم هذه المهمة ؟

02:08

أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار

23:51

#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023