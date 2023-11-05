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#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

منذ 4 ساعات
#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

 

قالت الملكة رانيا، إنه “يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار” في غزة، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون.

وقالت الملكة رانيا إنه “إذا تمكنت من القضاء على حماس بأكملها، فماذا بعد؟”، مضيفة: “السبب الجذري لهذا الصراع هو الاحتلال غير القانوني. الانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي والاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إذا لم نعالج هذه الأسباب الجذرية، فيمكنك قتل المقاتلين ولكنك لا تستطيع قتل القضية”.

وأكدت الملكة رانيا أن “الطريق الأضمن هو من خلال السلام”، مشيرة إلى أن ذلك “هو المسار الذي يتعين علينا اتباعه الآن”.


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