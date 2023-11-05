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أخر المستجدات
02:08
أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار
23:51
#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام
23:24
الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان
23:20
بضربات كبيرة.. إسرائيل تعلن تقسيم غزة إلى شطرين
23:17
#عاجل | مصر: مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء “قنبلة نووية” على غزة “دليل على مدى انحراف وتطرف عدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية”
23:11
تحليل بيانات هكذا تفاعل الاردنيون مع غزة : ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي
23:04
اسرار الوحدة الاسرائيلية 8200 لزرع الفتنة بين الاردنيين
22:55
بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء
22:49
إسرائيل تكثف القصف حول مستشفيات عدة في غزة
22:45
تصريحات الوزير الاسرائيلي
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بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء
منذ 5 ساعات
بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء
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24 ساعة
02:08
أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار
23:51
#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام
23:24
الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان
23:20
بضربات كبيرة.. إسرائيل تعلن تقسيم غزة إلى شطرين
23:17
#عاجل | مصر: مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء “قنبلة نووية” على غزة “دليل على مدى انحراف وتطرف عدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية”
23:11
تحليل بيانات هكذا تفاعل الاردنيون مع غزة : ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي
23:04
اسرار الوحدة الاسرائيلية 8200 لزرع الفتنة بين الاردنيين
22:49
إسرائيل تكثف القصف حول مستشفيات عدة في غزة
22:45
تصريحات الوزير الاسرائيلي
22:42
وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفون عنصريون
22:37
#عاجل| متحدث الجيش الإسرائيلي: “حاصرنا مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى قسمين” (مؤتمر صحفي)
22:28
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 374
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
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