مجزرة جديدة وسط غزة بعد 100 غارة في نصف ساعة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت مساء الأحد.

وذكرت مصادر أن أعداد من الشهداء والمصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة.

وقالت حكومة قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة، موضحة أن كل الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط المستشفيات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فقد الاتصال بكل فرقه العاملة في غزة.

في الأثناء، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد أن أكثر من 100 غارة إسرائيلية عنيفة وقعت على مخيم الشاطئ وحي الزيتون وحي الرمال في قطاع غزة خلال نصف ساعة

وفي الوقت الذي يشن جيش الاحتلال غارات غير مسبوقة تستهدف شمال وغرب وجنوب شرق مدينة غزة، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الأحد أن إسرائيل قطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر