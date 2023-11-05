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انقطاع الاتصالات أثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة في حجمها على غزة

منذ ساعتين
انقطاع الاتصالات أثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة في حجمها على غزة

وطنا اليوم:أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، الأحد، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى من الجانب الإسرائيلي.
وتزامن الانقطاع مع تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع بشكل غير مسبوق.
وتحدثت قناة الأقصى التابعة لحركة (حماس) عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل قرب الحدود شرق خانيونس، واندلاع حرائق شمال غربي مدينة غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور.
ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين أول 2023.


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