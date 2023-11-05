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إستشهاد 3 أطفال بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

منذ 3 ساعات
إستشهاد 3 أطفال بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد أطفال في جنوب لبنان بعد استهداف مركبة مدنية، في جنوب لبنان، مساء اليوم.
وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أطفال استشهدوا وأصيب والدهم ووالدتهم بعد قصف مركبتهم، في بلدة عيناتا جنوب لبنان.
وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسيَر قصف المركبة والعائلة بداخلها.
وأشارت إلى أن عيناتا تبعد نحو 10 كم عن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وشن جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح غارات وقصفاً مدفعياً على أطراف بلدات جنوبية على الحد مع فلسطين المحتلة.
ويأتي قتل الأطفال الثلاثة في جنوب لبنان تزامناً مع المجازر التي نفذها جيش الاحتلال بحق الأطفال، في غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال قتل أكثر من 4000 طفل، في القطاع.


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