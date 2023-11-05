حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة .. الاحتلال يقصف المخابز وخزانات المياه والمولدات الكهربائية

وطنا اليوم:قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن “حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في قطاع غزة من خلال منع الإمدادات الغذائية، وقصف المخابز، وخزانات المياه”.

وأضاف المرصد (منظمة مستقلة/ مقرها جنيف)، في بيان، أن “إسرائيل صعدت في الساعات الأخيرة بشكل حاد من حرب التجويع التي تمارسها بحق المدنيين في غزة، بهدف مفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية”.

وسلط المرصد الأورومتوسطي الضوء على “اتخاذ حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية، وقصف وتدمير المخابز، والمصانع، والمتاجر الغذائية، ومحطات وخزانات المياه”.

ولفت إلى “تعمد إسرائيل في الساعات الأخيرة تركيز هجماتها باستهداف المولدات الكهربائية، ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية، ومطاعم، ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها