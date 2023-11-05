الموافقة على مذكَّرة أردنية إماراتية لإنشاء شركة صندوق استثماري

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة، لإنشاء شركة صندوق استثماري في الأردن.

وتأتي مذكَّرة التَّفاهم نظراً لاهتمام شركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة بتأسيس شركة صندوق استثمار؛ بهدف الاستثمار في مشاريع لها في المملكة، وفقاً لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني