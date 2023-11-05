مهيدات يعرض تجربة الغذاء والدواء والتشريعات الناظمة لعملها لوفد رسمي من العراق

وطنا اليوم:قدم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، إيجازًا يلخص تجربة المؤسسة الرائدة كجهة وطنية مرجعية مختصة بالرقابة على الغذاء والدواء ونشأتها والأنظمة والتشريعات الناظمة لعملها وخطط التعامل مع أي تحديات فنية أو إدارية قد تواجه عمل المؤسسة وذلك خلال استضافة وفد رسمي من جمهورية العراق الشقيقة برئاسة نقيب صيادلة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي.

وأشار مهيدات خلال الإيجاز، إلى أن المؤسسة والتي تأسست عام 2003 تحكمها قوانين وتشريعات قوية وتمتاز بالضابطة العدلية وصلاحيات تُطبق لغايات رقابية ولجانها الفنية تتخذ قرارات قطعية بعضوية المختصين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية وتسعى بشكل متواصل نحو التميز والريادة مما جعلها مرجعا ومصدرا للمعلومات ونموذجا يحتذى به.

وعرض مهيدات إجراءات المؤسسة في تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة والتفتيش عليها وعلى صرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها، حيث تم مؤخرا استحداث الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية وإجراءات الرقابة على الدواء المزور والمهرب، لافتا إلى أن المؤسسة بصدد تبني برنامج تتبع للأدوية بدء من عملية التصنيع وحتى وصولها للمرضى لمراقبتها ومتابعة المخزون الدوائي .

ودعا مهيدات إلى بناء منظومة رقابية دوائية عربية وقاعدة بيانات عربية خاصة برصد الآثار الجانبية للأدوية في الدول العربية نظرا لأهمية اليقظة الدوائية

في توفير معلومات حول الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها، لافتا إلى وجود قسم في المؤسسة مختص بمتابعة التنبيهات والإخطارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المعتمدة.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة من خلال قسم الإستشارات الدوائية تقدم الاستشارة المجانية للمستثمرين والرد على الاستفسارات والتزويد بالمعلومات اللازمة، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الرائدة في مجال الدراسات الدوائية على مستوى المنطقة وتعد أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001 بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال.

وعرض مهيدات الأساليب الرقابية النوعية التي تطبقها المؤسسة لمراقبة وتتبع الغذاء المتداول والمستورد وأنظمة تحليل المخاطر وبرامج الرصد الدورية وإدخال فحوصات مخبرية مستحدثة باستمرار وإدخال الأجهزة المتطورة لتسريع ظهور نتائج الفحوصات فضلا عن تركيز المؤسسة على برامج الوقاية والتوعية والتدريب وتفعيل أنظمة الرقابة الذاتية لدى القائمين على المنشآت الغذائية.

وأطلع مهيدات الوفد على دور المؤسسة في تصنيف وتسجيل وتسعير المستلزمات والأجهزة الطبية ووضع سقوف سعرية لضمان الجودة العالية الأسعار المناسبة وتجنب تفاوت أسعارها، كما أطلعهم على دور المؤسسة في تسجيل منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.

وأكد مهيدات استعداد المؤسسة التام لتقديم خبراتها وآخر التحديثات والمستجدات والتطورات التي وصلت إليها المؤسسة للجانب العراقي للإطلاع عليها ودراسة إمكانية الاستفادة منها ، وسعي المؤسسة للمضي قدما نحو تعزيز أوجه الشراكة في مجال الأدوية، وتوطيد التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه قال نقيب صيادلة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي أن الزيارة جاءت بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق.

هذا وتستمر زيارة الوفد للمؤسسة لمدة يومين وتشمل جولات وزيارات ميدانية لعدد من شركات الأدوية الأردنية، وعروض تقديمية تفصيلية يقدمها مديري المديريات المعنية ، ويضم الوفد الذي استضافته المؤسسة بالتنسيق مع شركة Agon بالإضافة إلى نقيب صيادلة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي خبراء في المجال الدوائي والأكاديمي من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية : الدكتور عصمت عامر والدكتور محمد العكيلي والأستاذ الدكتور خزعل الجبوري.