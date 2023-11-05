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دماء عربية تسيل أين هو الموقف العربي؟

منذ 4 ساعات
دماء عربية تسيل أين هو الموقف العربي؟

أماني قاسم

مع بزوغ فجر اليوم الثلاثين للحرب على غزة وما زال الإ1حتلال يقصف منطقة شمال غزة بقذائف الفسفور بسبب ضراوة الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وفشله بالتقدم منذ بداية الحرب مجازر جديده في صباح كل يوم جديد لم يكتف الإحتلال بقصف المباني السكنية بل توسعت تلك المجازر لتصل إلى بوابات المشافي والمدارس ومخازن المواد الغذائية والمدنيين النازحين من الشمال إلى الجنوب ،9500 شهيد في غزة بعد  29 يوماًض من العدوان الإسرائيلي وما تزال في ارتفاع. أين الضمير العربي أين الموقف العربي اتجاه ما يحصل في غزة بعدما شاهدوا كل ما يحدث في القطاع من مشاهد تدمي القلوب لأطفال ونساء ورجال ممزقين لأشلاء مشاهد تدمي القلوب لمربعات سكنية دمرت بالكامل وتحولت إلى مقابر جماعية بعدما كانت مليئة بالأحلام والأمنيات والطموحات ،  مجازر لا تتوقف وتوجه بري لقوات الإحتلال لتحقيق الإبادة الجماعية  بحجة القضاء على 1300 نفق لقوات حماس في غزة، إجراءات عقابية اتخذتها حكومة الإحتلال في حربها من خلال قطع الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن السكان والمستشفيات وتهجيرهم قسراً من شمال ووسط القطاع إلى أماكن إيواء في الجنوب  صرخات أمهات فقدت أطفالها جراء مجازر الإحتلال تراودني صباحاُ ومساءاً  “الولاد ماتوا قبل لا ياكلواض”  شفتوا يوسف شعره كيرلي وابيضاني وحلو ، صرخات طفل تحت الركام “أمانة طلعوني أمانة” ، صرخات صحفيين فقدوا عائلاتهم وزملاءهم ولا يستطيعون وصف المجازر التي ترتكب وما زالوا صامدين لإيصال رسالتهم والتغطية بكل شفافية ومهنية رغم كل شيء ، أين الموقف العربي وأين مبادرة السلام العربية؟!
 الموقف العربي الصامت من عدوان غزة مخجل بحجم الإجرام الذي يحدث بها  الآن يجب أن يكون هنالك أوراق ضغط على مجلس الأمن، على جميع الدول الأسلامية أن تتحرك وتسعى من أجل إصدار قرار لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان قبل أن يتصدع الشارع العربي لنتوحد ونواجه هذا العدوان  فالقنبلة التي سقطت على غزة في ٢٠٢٣ ستترك اثرا مختلفاً عن تلك التي سقطت في ٢٠٠٣ أجيال عربية نشأت لم تعد تعترف بهزائم القرن الماضي العداله لأهل غزة العدالة للأحياء منهم والأموات.


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