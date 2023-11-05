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محاضرة لقسم التصميم السينمائي والتلفزيوني (عمان الاهلية ) في الجمعية العراقية للعلوم السياسية

منذ 9 ثواني
محاضرة لقسم التصميم السينمائي والتلفزيوني (عمان الاهلية ) في الجمعية العراقية للعلوم السياسية

وطنا اليوم:قدّم الدكتور كريم فاضل عضو الهيئة التدريسية بقسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بكلية العمارة والتصميم بجامعة عمّان الأهلية، محاضرة بعنوان: أثر القوة الناعمة في صناعة الرأي العام، وذلك ضمن الموسم الثقافي للجمعية العراقية للعلوم السياسية، الذي أقيم مؤخرا.
وقد شارك في حضور المحاضرة التي عقدت عبر تطبيق Google Meet نخبة من الأكاديميين العراقيين والعرب، كما حضرها رئيس وأعضاء الجمعية العراقية للعلوم السياسية.
وتأتي هذه المشاركة في سياق تفعيل التواصل مع المؤسسات الثقافية على الصعيد الإقليمي، وبما ينسجم مع توجهات الكلية والجامعة وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المعنية بالشأن الثقافي، ويعزز رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها الجوهرية


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