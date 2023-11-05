بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

د.زولتان سوبيكز يقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إيراسموس

منذ 17 ثانية
د.زولتان سوبيكز يقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إيراسموس

وطنا اليوم:ضمن برامج تنقل موظفي إيراسموس للتدريب ، اختتم الدكتور زولتان سوبيكز من جامعة جون فون نيومان في كيكسكيميت بهنغاريا ” المجر” زيارته إلى جامعة عمان الأهلية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التبادل الثقافي والأكاديمي المدعومة من إيراسموس.
وخلال الزيارة التقى مع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ، بحضور نائب مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم ،وتم الاتفاق على متابعة البرنامج التنفيذي للاتفاقية الذي يتضمن محاضرات مشتركة بين الجامعتين والمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية والزيارات الاكاديمية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين والتبادل الطلابي.
يذكر أن جامعة عمان الأهلية تحرص على توطيد العلاقات الثنائية مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تحديث الخطط الدراسية وتدويل البرامج الاكاديمية.
هذا وأشار نائب الرئيس ومدير مركز الارتباط العالمي الاستاذ الدكتور أنس السعود الى ان هنالك ما يزيد عن الثلاثين طالباً وطالبة من جامعة عمان الأهلية يقضون فصلاً أكاديمياً من دراستهم سنوياً في جامعات مرموقة في بريطانيا وايطاليا ورومانيا وصربيا والمانيا ضمن برامج إيراسموس المدعومة كلياً.

وأضاف : أن مركز الارتباط العالمي في الجامعة يعمل حالياً على زيادة هذه الأعداد بهدف اعطاء طلبة الجامعة فرصة للتبادل الأكاديمي والتعرف على مختلف الثقافات في مختلف دول العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

انخفاض العجز التجاري 10.8% خلال 8 أشهر

16:22

اتفاق على نقل نحو 1000 مريض سرطان من غزة إلى تركيا

15:56

تمثال أحد الآباء المؤسسين لأمريكا يتوشح بالكوفية الفلسطينية

15:44

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية وتكرم الطلبة الأردنيين والوافدين

15:31

27.5 مليون دينار صافي أرباح الملكية في الربع الثالث

15:26

تراجع الإنفاق والإقبال على الأسواق في الأردن ترقبا لتطورات الحرب على غزة

15:01

تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام

14:55

الخصاونة: حصانة إسرائيل في تجاوزها القانون الدولي يجب أن تنتهي

14:53

عباس لبلينكن : منظمة التحرير الممثل الوحيد لشعبنا

14:25

العرموطي: لا معارضة ولا موالاة علينا بالوحدة الوطنية

14:23

نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة “منفصلة عن الواقع”

14:15

إعلام عبري: 51 مليار دولار الكلفة الأولية للحرب على غزة

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023