د.زولتان سوبيكز يقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إيراسموس

وطنا اليوم:ضمن برامج تنقل موظفي إيراسموس للتدريب ، اختتم الدكتور زولتان سوبيكز من جامعة جون فون نيومان في كيكسكيميت بهنغاريا ” المجر” زيارته إلى جامعة عمان الأهلية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التبادل الثقافي والأكاديمي المدعومة من إيراسموس.

وخلال الزيارة التقى مع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ، بحضور نائب مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم ،وتم الاتفاق على متابعة البرنامج التنفيذي للاتفاقية الذي يتضمن محاضرات مشتركة بين الجامعتين والمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية والزيارات الاكاديمية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين والتبادل الطلابي.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية تحرص على توطيد العلاقات الثنائية مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تحديث الخطط الدراسية وتدويل البرامج الاكاديمية.

هذا وأشار نائب الرئيس ومدير مركز الارتباط العالمي الاستاذ الدكتور أنس السعود الى ان هنالك ما يزيد عن الثلاثين طالباً وطالبة من جامعة عمان الأهلية يقضون فصلاً أكاديمياً من دراستهم سنوياً في جامعات مرموقة في بريطانيا وايطاليا ورومانيا وصربيا والمانيا ضمن برامج إيراسموس المدعومة كلياً.

وأضاف : أن مركز الارتباط العالمي في الجامعة يعمل حالياً على زيادة هذه الأعداد بهدف اعطاء طلبة الجامعة فرصة للتبادل الأكاديمي والتعرف على مختلف الثقافات في مختلف دول العالم