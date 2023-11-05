انخفاض العجز التجاري 10.8% خلال 8 أشهر

وطنا اليوم:انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية، بنسبة 10.8 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.212 مليار دينار، مقارنة مع 6.966 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية آب الماضي لهذا العام بنسبة 0.1 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 5.644 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.640 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الوطنية بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد وتصدر إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في منتجات وخدمات تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويجري بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

ووفقا للتقرير، انخفضت قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية آب الماضي من هذا العام بنسبة 0.5 بالمئة، لتبلغ 6.084 مليار دينار، مقارنة مع 6.112 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الكلية بإجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها من بلد ما إلى أي وجهة خارجية، ويتم حساب الصادرات الكلية عن طريق جمع قيمة جميع المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها من البلد سواء كانت محلية أو منتجات مستوردة تمت إعادة تصديرها.

فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 440 مليون دينار، حتى نهاية آب الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة، مقارنة مع 472 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

أما المستوردات، انخفضت قيمتها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، بنسبة 6.0 بالمئة، لتصل إلى 12.296 مليار دينار، مقارنة مع 13.078 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة، للشهر الثالث على التوالي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتحسن مقداره 3 نقاط مئوية.

أما على الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال آب الماضي من العام الحالي، ما مقداره 792 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال آب من العام الحالي ما مقداره 730 مليون دينار، بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغت قيمة المعاد تصديره 62 مليون دينار خلال آب الماضي من العام الحالي، بارتفاع نسبته 14.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أما المستوردات، بلغت قيمتها 1.697 مليار دينار خلال آب الماضي من هذا العام، بانخفاض نسبته 13.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال آب الماضي من العام الحالي بنسبة 18.9 بالمئة، ليبلغ 905 ملايين دينار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47 بالمئة، خلال آب من العام الحالي، مقارنة بنسبة 43 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 4.0 نقطه مئوية