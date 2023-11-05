اتفاق على نقل نحو 1000 مريض سرطان من غزة إلى تركيا

وطنا اليوم:قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنه أجرى اتفاقا مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، على نقل نحو ألف مريض سرطان من قطاع غزة.

وأضاف قوجة أن نقل مصابي السرطان سيكون من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، ليُصار إلى نقلهم إلى تركيا.

وكان عبد الغفار، قد صرح أن لدى مصر قدرة استيعابية ضخمة، وأن إمكانيات الدولة المصرية متاحة وستتعامل مع كل الحالات القادمة من غزة.

وقال إن مصر تستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا من غزة للعلاج.