التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية وتكرم الطلبة الأردنيين والوافدين

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة قامت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم الطلبة الأردنيين والوافدين أوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثانية 2022-2023 في حرم الوزارة، حيث قام أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي بتوزيع الشهادات والدروع التذكارية على الطلبة، علماً بأن الوزارة ألغت الحفل الذي كان منوي تنظيمه وجميع المظاهر الاحتفالية المرافقة له بسبب ظروف الحرب على غزة.

وبعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين الحبيبة نقل الدكتور الدبعي تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة للطلبة وتمنياته لهم بمزيد من النجاح والتقدم، وأضاف بأن اختيار الوزارة لعنوان ” أنتم سفراء الأردن” جاء لما يحمله هذا العنوان في طياته من الكثير من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة، وبين أهله النشامى ليكونوا بحق خير سفراء لنا، كما أضاف بأن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أياً من أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.