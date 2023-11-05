جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جيش الاحتلال إن الجندي يوناتان ميمون من أوفاكيم قُتل خلال القتال ليلاً في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وصممت قذيفة “الياسين 105” بأيدي كتائب القسام، حيث تتميز بقدرة تدميرية عالية، وتستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.