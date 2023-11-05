دفاعاً عن النفس ام جرائم حرب

مروان العمد

اثر الاجتماع الذي عقد بين بلينكن / وزير خارجية اميركا ، ونتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023 في تل ابيب ، تحدث بلينكن واكد على ان حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع بينهما الى الابد . واكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ، وبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك ، مؤكداً دعم بلاده المطلق لها ، مع استبعاده لوقف فوري لاطلاق النار كونه يصب في صالح حماس ، الا انه دعم وقف مؤقت لاطلاق النار ، لغايات تأمين خروج حملة الجنسيات المزدوجة ، والمحتجزين لدى حماس عند الافراج عنهم . وقال ان الطريقة التي تفعل بها إسرائيل ذلك مهمة ، ونحن بحاجة الى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين . دون ان يبدي اسفه على سقوط الضحايا والدمار في قطاع غزة ، ولا لقطع الماء والغذاء والوقود عنه ، مكتفياً بالقول ان بلاده سوف تبحث مع إسرائيل الخطوات الملموسة لتعزيز تدفق المساعدات الانسانية الى القطاع عن طريق معبر رفح وزيادة كمياتها ، دون السماح بادخال الوقود مع حاجة المستشفيات الشديدة له لاستدامة تقديم خدماتها العلاجية والصحية للمصابين والسكان .

وما ان غادر بلينكن مكان الاجتماع حتى قدمت إسرائيل اثباتات على حرصها الشديد على حماية المدنيين ، حيث قامت وخلال الاربع والعشرين ساعة اللاحقة لتصريحات بلينكن على مطاردة سيارات الاسعاف التي كانت تنقل حالات الاصابات الخطيرة الى مصر عن طريق معبر رفح وقصفها بالطائرات واصابة بعضها ، بالرغم من ان هذه العملية كانت معلن عنها مسبقاً ، وعلى ان تنطلق في الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شارع صلاح الدين الساحلي . وبالرغم من ان السلطات الصحية الفلسطينية كانت قد ناشدت الصليب الاحمر الدولي مرافقة هذا السيارات لتأمين الحماية لها ، الا ان هذه الحماية لم تتوفر . وعلى اثر هذه الغارات التي تعرضت لها سيارات الاسعاف ، عادت السليمة منها الى مستشفى الشفاء في غزة ، وما ان توقفت على باب المستشفي والذي كان يعج بالمواطنين المدنيين الذين لجأوا اليه ، اما لتدمير بيوتهم نتيجة الغارات الجوية العشوائية التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي ، او للبحث عن الامان فيه بعد ان طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان شمال غزة مغادرة منازلهم ، حتى قامت الطائرات الإسرائيلية بشن غاراتها على سيارات الاسعاف على باب المستشفى واصابت بعضها ، واصابت الجرحى الذين بها ، والمواطنين الذين كان يعج بهم الشارع ، حيث سقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح وفي منظر تقشعر له الابدان . ولم تكتفي بذلك بل شنت هذه الطائرات غارات على محيط مستشفيات القدس والاندونيسي ومستشفى النصر للاطفال وخاصة المصابين بالسرطان . واوقعت عشرات الاصابات ما بين قتيل وجريح ومنهم الكثير من الاطفال . ثم اخذت هذا الطائرات بقصف الواح الطاقة الشمسية من على اسطح المستشفيات والبنايات القريبة منها ، لتحول دون استفادة هذه المستشفيات من الطاقة الكهربائية المستخرجة منها لاستدامة عملها ، وخاصة بعد ان نفذ مخزون هذه المستشفيات من النفط ، وعدم السماح بادخاله الى القطاع ، مما ادى الى خروج العديد من المستشفيات عن العمل بالرغم من كثرة المصابين فيها ، والذين افترشوا الارض لعدم توفر الاسرة الكافية ، واجريت لهم العمليات الجراحية عليها ، دون بنج في بعض الحالات لنقص المخزون منه او انعدامه . ولم تكتفي هذه الطائرات بذلك ، فقد قامت بقصف خزان الماء الخاص باحد احياء غزة مع ندرة وشح المياه فيها .

كما قامت هذه الطائرات بقصف بعض المواطنين الغزيين الذين كانوا يسيرون على الاقدام على شارع صلاح الدين باتجاه الجنوب للهرب من القصف ، مما ترتب عليه انتشار جثث الاطفال والنساء والرجال وعلى طول عدة مئات من الامتار . وتم قصف سيارة كانت تسير على نفس الشارع ، وتقل غزيين من حملة الجنسية الامريكية كانوا في طريقهم الى معبر رفح للمرور منه الى الجانب المصري ، واصيب معظم ركابها وتم نقلهم الى المستشفى .

ولم تكتفي بذلك بل قامت بقصف مدرسة اسامة بن زيد التابعة للاونروا ، والتي اصبحت ملاذا لآلاف الغزيين الذين تركوا منازلهم بناء على طالب سلطات الاحتلال ، او تهدمت بفعل القصف ، بحثاً عن الامان فيها . وكان القصف في ساحة المدرسة التي كانت تزدحم بالمئات منهم ، مما ادى الى استشهاد واصابة العشرات من المواطنين ، بينهم الكثير من الاطفال والنساء والذين تقطعت اوصال بعضهم ، فتم جمعها باكياس بلاستيكية ، وتكرر المشهد في اليوم التالي بساحة مدرسة الفاخورة التابعة للاونروا ايضاً . وكان هول الاصابات وشدتها اكثر مما حصل في المدرسة السابقة ، حيث كانت الاشلاء قطعاً صغيرة جداً . وقد تجاوز الشهداء في الاربع والعشرين ساعة التالية لتصريحات بلينكن ، والذي دعى الى الحد من الخسائر المدنية الثمانين شهيداً ، والجرحى مائة سبعين جريحاً ، معظمهم من النساء والاطفال .

هذا غير الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال احياء ومباني القطاع ودمرها ، ودمر مسجدين فيه ، وقد سقط في هذا القصف الكثير من الشهداء والجرحى . والمضحك المبكي هو اعلان الجهات الإسرائيلية عن اعطاء سكان شمال القطاع مدة اربع ساعات لمغادرته الى جنوبه ، والا فانهم سوف يعرضون انفسهم للموت ، وعن طريق شارع صلاح الدين الذي كانت قد قامت بتدميره واصبح لا يصلح للسير عليه ، وتعطل عملية نقل الجرحى الى مصر .

ويقولون ان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ، وهل هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن ، هي من قبيل الدفاع عن النفس ؟ ويقولون ان عناصر حماس يستخدمون المواطنين دروعاً بشرية ، ولكن هل قتل هذه الدروع دفاعاً عن النفس ؟ وهل استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنازل وتدميرها دفاعاً عن النفس ؟ وهل استهداف الصحفيين ووسائل الاعلام التي تنقل ما يحدث الى العالم دفاعاً عن النفس ؟ وهل قطع الكهرباء والمياه والطعام والنفط عن سكان القطاع دفاعاً عن النفس ؟ وهل التهجير القصري للسكان تحت طائلة الموت اذا لم يفعلوا ذلك دفاعاً عن النفس ؟ وهل هذا يتفق مع ما قاله الوزير بلينكن في الموتمر الصحفي الذي عقد في عمان على هامش الاجتماع الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب ، بأن اسرائيل لا تتعمد اصابة المدنيين ؟ وهل هذا يتوافق مع القوانين الانسانية والدولية كما قال بلينكن ان إسرائيل تلتزم بها ؟ اليس ذلك جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية ، وجرائم ابادة جماعية وتهجير قسري ، وجرائم عنصرية ، يجب احالتها ومرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية ؟