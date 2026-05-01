بعد حديثه عن ألمانيا.. ترامب: من المحتمل سحب القوات الأميركية من إيطاليا وإسبانيا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن “من المحتمل” سحب القوات الأميركية من إيطاليا وإسبانيا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في هذه الخطوة.

وتأتي هذه الإجابة بعد يوم من قوله إن واشنطن تدرس خفض عدد أفرادها العسكريين في ألمانيا.

وانتقد ترامب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” لعدم إرسالهم قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق أمام الملاحة العالمية عقب بدء الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وقال إنه يدرس سحب الولايات المتحدة من الحلف.

وكشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، نشرتها رويترز الأسبوع الماضي، عن خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء حلف “الناتو” الذين تعتقد أنهم تقاعسوا عن دعم العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، منها تعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وناقش ترامب إمكان سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر. وقال يوم الأربعاء إن إدارته تدرس خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا، وأن القرار سيُتخذ قريبا.

وردا على سؤال وُجّه إليه اليوم عما إذا كان سينظر أيضا في سحب القوات الأميركية من إيطاليا وإسبانيا، وهما دولتان انتقدتا الحرب على إيران، قال ترامب “ربما… انظروا، لماذا لا؟ إيطاليا لم تقدم لنا أي مساعدة، وإسبانيا كانت سيئة للغاية، سيئة للغاية”.

وكان ترامب هدد الشهر الماضي بفرض حظر تجاري أميركي شامل على إسبانيا بعد أن رفضها السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بالضربات على إيران.

وتظهر بيانات البنتاغون أن الولايات المتحدة كان لديها ما يزيد قليلا على 68 ألف عسكري في الخدمة الفعلية منتدبين انتدابا دائما في قواعدها الخارجية في أوروبا حتى ديسمبر 2025. ويتمركز أكثر من نصفهم، نحو 36,400، في ألمانيا.