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10 % تراجع حركة بيع وشراء الإسكان في الأردن

منذ 4 ساعات
10 % تراجع حركة بيع وشراء الإسكان في الأردن

وطنا اليوم:تراجعت حركة بيع وشراء الشقق السكنية بالأردن 10 % خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا للرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كامل العواملة.
العواملة ذكر ان قطاع الإسكان كما غيره من القطاعات في المملكة تعاني انخفاضا كبيرا جدا في الحركة التجارية؛ نتيجة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وانشغال الناس بها.
وبين العواملة ان “رأس المال جبان ويميل إلى الحفاظ على المال في الأزمات”.
وردا على السؤال حول تراجع أو زيادة الأسعار في الوقت الحالي بسبب انخفاض الطلب على الاسكان، اكد ان الأسعار لم تقل لارتفاع الفوائد على أسعار الشقق، مبينا أن تجار الإسكان قامو بتنزيل السعر إلى الحد الأدنى، على حد قوله.
وأشار إلى أن الناس باتوا يقبلون على الشقق فوق الـ180 مترا ويبتعدوا عن الشقق المدعومة حكوميا وهي الـ150 متر فما دون، ما يعني ان معظم من يشترون هذه الشقق هم المقتدرين ماليا أو الأردنيين المقيمين خارج المملكة


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