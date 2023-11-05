تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة

وطنا اليوم:نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب) عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر أن حماس علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، بسبب رفض تل أبيب نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.

وقالت إنه “لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح”.

قصف سيارات الإسعاف كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري تأكيده بأنه لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح أمس السبت. وأن الحركة توقفت بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر.

ولفتت إلى أن تل أبيب رفضت السماح بمغادرة عدد من الجرحى إلى مصر ممن وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية