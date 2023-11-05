الدويري أمينا عاما لسلطة المياه

وطنا اليوم:باشر المهندس وائل سليمان الدويري عمله امينا عاما لسلطة المياه بالوكالة بعد صدور قرار معالي وزير المياه والري اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 تشرين ثاني 2023 .

ويذكر ان الدويري يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة العلوم التكنولوجيا وعمل مساعدا للامين العام لشؤون الصرف الصحي وكذلك مساعدا لشؤون المحافظات والتشغيل وهو عضو جمعية المهندسين الامريكية ويحمل الزمالة الكندية للمهندسين المحترفين