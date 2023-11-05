بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الدويري أمينا عاما لسلطة المياه

منذ 4 ساعات
الدويري أمينا عاما لسلطة المياه

وطنا اليوم:باشر المهندس وائل سليمان الدويري عمله امينا عاما لسلطة المياه بالوكالة بعد صدور قرار معالي وزير المياه والري اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 تشرين ثاني 2023 .
ويذكر ان الدويري يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة العلوم التكنولوجيا وعمل مساعدا للامين العام لشؤون الصرف الصحي وكذلك مساعدا لشؤون المحافظات والتشغيل وهو عضو جمعية المهندسين الامريكية ويحمل الزمالة الكندية للمهندسين المحترفين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

تمثال أحد الآباء المؤسسين لأمريكا يتوشح بالكوفية الفلسطينية

15:44

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية وتكرم الطلبة الأردنيين والوافدين

15:31

27.5 مليون دينار صافي أرباح الملكية في الربع الثالث

15:26

تراجع الإنفاق والإقبال على الأسواق في الأردن ترقبا لتطورات الحرب على غزة

15:01

تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام

14:55

الخصاونة: حصانة إسرائيل في تجاوزها القانون الدولي يجب أن تنتهي

14:53

عباس لبلينكن : منظمة التحرير الممثل الوحيد لشعبنا

14:25

العرموطي: لا معارضة ولا موالاة علينا بالوحدة الوطنية

14:23

نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة “منفصلة عن الواقع”

14:15

إعلام عبري: 51 مليار دولار الكلفة الأولية للحرب على غزة

14:07

وزارة الاستثمار تعقد لقاء افتراضي مع 66 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني

14:06

جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023