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الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم كمساعدات لأهالي غزة

منذ 4 ساعات
الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت “منتهي الصلاحية” المقدم كمساعدات لأهالي غزة

وطنا اليوم:أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .
وجاء ذلك في تدوينة للبرنامج العالمي على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، وأكد: “هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي”.
ويأتي توضيح “برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.
وهنا علّق مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني: “هناك ناس تحاول الاصطياد في الماء العكر وطابور خامس، وهناك فيديو آخر يظهر شاحنة مساعدات فارغة وبعد فحصه وجدناه قديما، وبالفعل كان هناك شاحنة من منظمة الغذاء الدولي العالمية للأمم المتحدة وفيها بسكويت وانقلبت بالفعل وصلاحية البسكويت لا تزال صالحة لشهر وليس منتهي الصلاحية، والكميات ستصل للمدارس”.
وأضاف الجيلاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم. بي. سي. مصر”: بناء على تنسيق مع الهلال الأحمر المصري يتم تحديد الأولوية في نوعيات المواد الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة.
وكشف أن هناك 470 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء الحرب.
وتابع: “برنامج الأغذية العالمي ردّت بأن البسكوت ليس منتهي الصلاحية بنسبة 100% ويتم استخدامه في الكوارث والأزمات لأنه يحمل سُعرات حرارية قوية وطاقة ومثالي جدّا للطوارئ للعائلات التي لا تستطيع الطبخ ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم في كل الأزمات..”.


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