بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

1.143 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 10 أشهر

منذ 5 ساعات
1.143 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 10 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 54.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 1.143 مليار دينار، مقابل 741 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 30600 شهادة، مقارنة مع 30514 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 0.3 بالمئة.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، للعديد من الدول بمقدمتها السعودية بعدد 7827 شهادة، تلتها الإمارات العربية المتحدة 3347، فالعراق 1812، مصر 923، ثم سويسرا بعدد 16 شهادة.
وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 482 مليون دينار، دولة الإمارات العربية نحو 161 مليون دينار، السعودية 90 مليون دينار، مصر نحو 80 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 73 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) 487 مليون دينار، والصناعية 153 مليون دينار، والزراعية 148مليون دينار، ثم العربية بقيمة 135 مليون دينار والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

تمثال أحد الآباء المؤسسين لأمريكا يتوشح بالكوفية الفلسطينية

15:44

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية وتكرم الطلبة الأردنيين والوافدين

15:31

27.5 مليون دينار صافي أرباح الملكية في الربع الثالث

15:26

تراجع الإنفاق والإقبال على الأسواق في الأردن ترقبا لتطورات الحرب على غزة

15:01

تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام

14:55

الخصاونة: حصانة إسرائيل في تجاوزها القانون الدولي يجب أن تنتهي

14:53

عباس لبلينكن : منظمة التحرير الممثل الوحيد لشعبنا

14:25

العرموطي: لا معارضة ولا موالاة علينا بالوحدة الوطنية

14:23

نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة “منفصلة عن الواقع”

14:15

إعلام عبري: 51 مليار دولار الكلفة الأولية للحرب على غزة

14:07

وزارة الاستثمار تعقد لقاء افتراضي مع 66 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني

14:06

جنرال إسرائيلي سابق: الدخول إلى قلب غزة سيكلفنا الكثير من القتلى

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023