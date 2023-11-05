سموتريش : حماس والسلطة يريدان القاءنا في البحر

وطنا اليوم:قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إنه لا فرق بين حماس والسلطة الفلسطينية، لأن كلاهما يريدان رمينا في نفس البحر.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية إنه يعتقد أن “الشيء الأكثر أهمية في اليوم التالي هو أنه لن تكون هناك حماس في غزة، وستكون هناك سيطرة للجيش الإسرائيلي لسنوات على القطاع”، وأضاف “لن ندمر حماس لتأتي هيئة أخرى مكانها”.

ورداً على سؤال حول إدخال الوقود إلى قطاع غزة، قال سموتريتش بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس: “لا يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة بأي حال من الأحوال، فالوقود ليس حدثاً إنسانياً”.

وكان سموتريتش قد حاول منع تحويل أموال الضرائب الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، ليخرج وزير الأمن، يوآف غالانت، ويصرح علناً ضد سموتريش ويطالب بتحويل الأموال، وفعلاً قرر مجلس وزراء الاحتلال تحويل الأموال لتعويض المبلغ المخصص لقطاع غزة.

وكانت الخارجية الأردنية استدعت قبل أشهر السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، استخدام سموتريتش، خلال فعالية عُقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضمّ حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من سوريا ولبنان، واصفة ذلك بأنه ” تصرّف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام