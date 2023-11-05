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إيران: تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه

5 نوفمبر 2023
إيران: تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف الوزير الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إنه “لا يمكن تجنب تصعيد الحرب”، وقال إن “الدعم العسكري الأمريكي الواسع للكيان الصهيوني هو السبب الرئيس وراء تصعيد المواجهات في فلسطين، وتصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة
الى ذلك قال يوآف غالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إنهم “جاهزون للانتصار في غزة حتى إن أخذ الأمر سنة”، وأضاف في حديثه إلى الصحفيين أنهم “مصممون على الانتصار، وخضنا اليوم معارك ضارية وصعبة في غزة” وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، السبت، أن مقاتليها “دمروا” 24 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، خلال آخر 48 ساعة.
وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي قال كذلك: “حماس تتلقى ضربات قوية منا وسنصل إلى السنوار (القيادي بحركة حماس) وسنقضي عليه، ولا نية للدخول في حرب مع حزب الله، ولكن إذا قام نصر الله بخطأ السنوار ستكون العواقب وخيمة على لبنان”


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