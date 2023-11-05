وفاة أربعيني دهسا في الرصيفة

وطنا اليوم:تعرض شاب اربعيني الى حادث دهس في منطقة الرصيفة، ما ادى الى وفاته.

وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية الاحد، ان شاب اربعيني كان يتواجد داخل ساحة اصطفاف وخلال وقوفه ما بين مركبتين تعرض للدهس من قبل احد السائقين بسبب عدم اخذ الاحتياطات المرورية، ما أدى الى وفاته.

ودعا عبر أثير عبر اذاعة الامن العام، الى ضرورة التقيد بقواعد السير والانتباه وتفقد محيط المركبة قبل التحرك او الانطلا