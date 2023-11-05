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أردني يطلق اسم محمد ضيف على مولوده الجديد

5 نوفمبر 2023
أردني يطلق اسم محمد ضيف على مولوده الجديد

وطنا اليوم:أطلق مواطن أردني محافظة الكرك، اسم “محمد ضيف” على مولوده الجديد، تيمنا بقائد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، منتصف الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال قصفت منزل والد محمد ضيف، في قيزان النجار بخان يونس واستشهد 4 من أفراد أسرته.
وأفادت، أن العديد من الشهداء والجرحى بقيوا تحت ركام المنازل المجاورة لمنزل الضيف، التي تضررت بشدة جراء قصف الطائرات المكثف.
وتناقلت المواقع الفلسطينية استشهاد عبد الفتاح الضيف (60 عاماً)، وابنه مدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاماً)، وحفيده براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ29 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع دخول الوقود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9500 شهيدا منهم 3900طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي


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