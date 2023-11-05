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قوات الاحتلال تهدم بئر مياه يخدم أكثر من 70 ألف نسمة في غزة

منذ 31 ثانية
قوات الاحتلال تهدم بئر مياه يخدم أكثر من 70 ألف نسمة في غزة

وطنا اليوم:استهدفت قوات الاحتلال بئر مياه، في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، الأحد، وجاء ذلك وسط غارات جوية وقصف بري وبحري تعرضت له مناطق متفرقة في غزة، ما تسبب بتدفق المياه في الشوارع حيث غمرت منازل المواطنين.
وقالت بلدية بيت لاهيا إن قوات الاحتلال دمرت بئر مياه وخزان ماء يخدم أكثر من 70 ألف نسمة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، مايهدد وصول المياه لتلك الأحياء في القطاع المحاصر.
وأضافت بلدية بيت لاهيا أن الاحتلال يتعمد قصف آبار وخزانات الماء ويلحق الضرر بالخدمات التي نقدمها.
وفي سياق منفصل، قامت قوات الاحتلال السبت بقصف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
كما استهدف الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، السبت، التي تعد المصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان.

تحذيرات أممية
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إن قطاع غزة يشهد تزايدا في عدد وفيات الأطفال، بسبب الجفاف نتيجة لشح مياه الشرب.
وكانت المنظمة حذرت من كارثة بسبب انعدام المياه النظيفة، ومن تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع، وأن الماء نفد من هناك والجميع مجبر على استخدام المياه القذرة.
وأضافت المنظمة، أن قطاع غزة يتحول إلى مقبرة للأطفال، معبرة عن قلقها الشديد إزاء الوفيات المتزايدة


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