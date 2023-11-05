كوريا الشمالية تخصص يوم عطلة للاحتفال بإطلاق صاروخ عابر للقارات

وطنا اليوم:أعلنت كوريا الشمالية أنها خصصت يومَ عطلةٍ رسميًا جديدًا للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها البالستي العابر للقارات “هواسونغ-17” العام الماضي.

وأجرت بيونغ يانغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ما يعتقد أنه أول إختبار طيران كامل لصاروخ هواسونغ-17 الذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم “الصاروخ الوحش”.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد، فقد حُددت هذه الذكرى السنوية على أنها يوم عطلة رسمية خلال اجتماع لمجلس الشعب.

وأشارت إلى أن تخصيص “يوم للصناعة الصاروخية يمثل حدثا مميزا في طريقنا المقدس لتطوير الدفاع الوطني”.

أظهرت كوريا الشمالية من خلال عملية الإطلاق الصاروخية تلك “للعالم عظمةَ قوةٍ نووية عالمية وأُمّةٍ تمتلك أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات”، وفقا للوكالة.

وتجري كوريا الشمالية باستمرار اختبارات على أسلحة مهمة خلال أيام العطل الرسمية