الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة في مخيم المغازي

وطنا اليوم:قال مصدر في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبير في مخيم المغازي المكتظ ودمر عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها.

وأضاف ، الأحد، إن مجزرة مخيم المغازي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واصل استهدافه المتكرر لمنازل المدنيين في قطاع غزة.

واستشهد أكل من 51 فلسطينيا بينهم أطفال ليل السبت الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وبين أن المنطقة الجنوبية الشرقية من خان يونس شهدت اشتباكات عنيفة، إذ سُمع صوتها بشكل واضح عقب اكتشاف المقاومة الفلسطينية قوة متوغلة في تلك المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ30 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

وتمادى الاحتلال الغاشم بانتهاكاته، إلى جانب استهداف المدنيين إلى أن وصل الامر إلى قصف مركبات الإسعاف التي تقل الجرحى، بزعم أن المقاومة الفلسطينية تستخدمها.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9500 شهيدا على الأقل؛ منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 345 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين