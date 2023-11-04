حزب تقدم ينظم وقفة تضامنية مع أهلنا غزة وفلسطين

وطنا اليوم – ناديه العنانزه

نظم حزب تقدُّم اليوم من أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان وقفة تضامنية تنديداً بجرائم الإحتلال في غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد عدد من المتحدثين خلال الوقفة التضامنية دعمهم للموقف الأردني الثابت و المُشرِّف بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن غزة وفلسطين وإجراء الحوارات العربية والإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي عليهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافوا أن الوقفة التضامنية ما هي إلا تعبير لتأييد حق الفلسطينيين في المقاومة وتحرير الأرض من الإحتلال الإسرائيلي.

وثمنوا موقف جلالة الملك الداعي وبحزم إلى وقف الحرب في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية وربط عودة السفراء حول قرار استدعاء السفير الأردني في إسرائيل و إبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.