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فيديو / ابوزيد : الاحتلال يعيش عقدة 7 اكتوبر وجنوده مأزومين بالرعب والصدمة

منذ ساعتين
فيديو / ابوزيد : الاحتلال يعيش عقدة 7 اكتوبر وجنوده مأزومين بالرعب والصدمة

 

وطنا اليوم – اكد الخبير الاستراتيجي نضال ابوزيد على شاشة رؤيا في البرنامج الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ان قوات الاحتلال لا تزال تحاول  محاصرة غزة ، حيث تقدم قوات لواء جعفاتي في شمال غزة المدينة الا انها تفشل في تحقيق تقدم على الأجنحة في المحور الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.

واكد ابوزيد ان عبارة (النقطة صفر ) باتت تشكل رعب لدى جنود الاحتلال ، حيث انعكس ذلك على الواقع الميداني .وحول التطورات الميداني اكد ابوزيد اننا سنشهد في الايام القليلة القادمة محاولات للوصول الى شارع صلاح الدين من المحور الشرقي باتجاه جحر الديك ومنها الى البريج الى مفترق صلاح الدين مع شارع 10 محاولا بذلك الاحتلال الوصول من جنوب غزة المدينة الى وادي غزة .

واضاف ان سياسة تخطي المدن التي انتهجها الاحتلال وتغطيته بالنيران للوصول الى مركز الثقل الاستراتيجي للمقاومة وهو قلب غزة المدينة قد فشلت نتيجة خروج عناصر المقاومة خلف خطوط قوات الاحتلال وتدمير الاليات .

واشار ابوزيد الى ان المقاومة تراهن على عامل الوقت حيث نجحت في جر الاحتلال الى 28 يوم من القتال وهو ما لا يحتمله جيش الاحتلال نتيجة الخسائر البشرية والضغط الاقتصادي بعد ان وصلت نسبة الاحتياط الى 100% وهو ما اثر على كافة القطاعات الاقتصادية ، الامر الذي قد يدفع لتسريع العملية البرية وهو مقتل لجيش الاحتلال .

 


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