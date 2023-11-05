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هيلفي لبلينكن: لو أخذنا بنصائحكم لقُتل عدد كبير من جنودنا

منذ ساعتين
هيلفي لبلينكن: لو أخذنا بنصائحكم لقُتل عدد كبير من جنودنا

 

نقلت القناة 13 العبرية مساء اليوم السبت ما قالت إنه حوار بين وزير الخارجية الأميركي  أنتوني بلينكن ورئيس الأركان الإسرائيلي في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت).

وأوضحت ان وزير الخارجية الأميركي قال : “على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لمنع إصابة أشخاص ليسوا ذو علاقة بحماس والمسلحين”.

حيث رد عليه رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي: “لو استمعنا للجنرالات الذين أرسلتهم، لكانت الخطط أكثر قساوة”. وتابع لو أخذنا بنصيحة جنرالاتكم لقُتل عدد كبير من جنودنا في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم السبت أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل امس الجمعة أن وقف إطلاق النار على غزة مهم من أجل الرأي العام العالمي، وأضافت الهيئة أن بلينكن أبلغ بنيامين نتنياهو أن قتل المدنيين يحرج الولايات المتحدة الأميركية أمام حلفاءها مؤكدا أن وقف إطلاق النار يمنح إسرائيل فرصة التنفس دوليا لمواصلة العمليات العسكرية البرية.


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