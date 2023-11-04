عاجل – تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيلية ضد نتنياهو.. ومطالب بإعادة “رهائن حماس”

شارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. وطالب المحتجون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم. وفي خطوة لتفريق الحشود، تدخلت قوات الأمن مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المتظاهرين. وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً. وأضاف: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة”.