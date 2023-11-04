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عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان

منذ ساعة واحدة
عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان

 

عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان


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