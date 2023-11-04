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أخر المستجدات
00:17
حزب تقدم ينظم وقفة تضامنية مع أهلنا غزة وفلسطين
23:45
“القسام”: القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا
23:41
وول ستريت جورنال: معدل قتل الجنود الإسرائيليين في غزة أكثر من ضعف 2014
23:31
عاجل – تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيلية ضد نتنياهو.. ومطالب بإعادة “رهائن حماس”
23:25
عاجل / بعد الرعب الذي شكله لجنود الاحتلال ..وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة لقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار .. ويقول “إن ذلك سيؤدي الى إنتهاء الحرب بأسرع وقت”
23:18
عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان
23:15
بعد المقاطع التي نشرتها المقاومة استطلاع يشير الى ان 76% يطالبون برحيل نتنياهو
22:56
عاجل ..الأمين العام لحزب إرادة في لقاء على شاشة التلفزيون الأردني و رسائل هامة … فيديو
20:51
نحو إتحاد عربي … يشبه نظام الاتحاد الأوروبي
20:25
الخنساء في غزة
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عربي دولي
عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان
منذ ساعة واحدة
عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان
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24 ساعة
00:17
حزب تقدم ينظم وقفة تضامنية مع أهلنا غزة وفلسطين
23:45
“القسام”: القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا
23:41
وول ستريت جورنال: معدل قتل الجنود الإسرائيليين في غزة أكثر من ضعف 2014
23:31
عاجل – تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيلية ضد نتنياهو.. ومطالب بإعادة “رهائن حماس”
23:25
عاجل / بعد الرعب الذي شكله لجنود الاحتلال ..وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة لقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار .. ويقول “إن ذلك سيؤدي الى إنتهاء الحرب بأسرع وقت”
23:15
بعد المقاطع التي نشرتها المقاومة استطلاع يشير الى ان 76% يطالبون برحيل نتنياهو
22:56
عاجل ..الأمين العام لحزب إرادة في لقاء على شاشة التلفزيون الأردني و رسائل هامة … فيديو
20:51
نحو إتحاد عربي … يشبه نظام الاتحاد الأوروبي
20:25
الخنساء في غزة
20:15
الميثاق الوطني ينظم وقفة تضامنية مع غزة في محافظة المفرق
20:11
#عاجل.. أبو عبيدة: سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة على من يجرؤ لإخراج رأسه من الدبابة. #عاجــــــــل.. أبو عبيدة: ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة.
19:50
عاجل – بعد قليل.. كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن