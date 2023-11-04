عاجل – بعد قليل.. كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”

20:11

#عاجل.. أبو عبيدة: سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة على من يجرؤ لإخراج رأسه من الدبابة. #عاجــــــــل.. أبو عبيدة: ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة.