سلاح المقاومة الذي ارعب الاحتلال

شجاعة كبيرة لا زالت تظهرها الفصائل الفلسطينية في حربها أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل توجيه ضرباتها إلى قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي على خلفية عملية «طوفان الأقصى»، واعتمدت الفصائل في مواجهة قوات الاحتلال على عدة أسلحة، من بينها قذيفة الياسين 105 التي كَبَدتهم خسائر فادحة.

ونشرت الفصائل الفلسطينية مقطعين مصورين، أولهما للتعريف بـ قذيفة الياسين 105، والثاني للتعريف بعبوة أخرى، موضحة أنهما يتميزان بقدرة تدميرية عالية، وأنها استخدمتهما للرد على عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.

وبحسب ما جاء في موقع «tellerreport»، فإن قذيفة الياسين 105 تتميز بالآتي:

– صُممت قذيفة الياسين 105 وصنعت بأيدي الفصائل الفلسطينية.

– تتميز بقدرة تدميرية عالية.

– يتم إطلاقها بواسطة قاذف RPG.

– تُستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.

– الرأس الحربي لقذيفة الياسين 105 مزدوج يعمل على إزالة الدرع الردي ثم اختراق الآلية وتدميرها.