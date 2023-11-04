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تصريح صحفي صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني

4 نوفمبر 2023
تصريح صحفي صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني

وطنا اليوم – اصدر حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني تصريحا جاء فيه :

إن الرئيس الامريكي ووزير خارجيته وادارته تتحمل كامل المسؤوليه عن جرائم الكيان الصهي ،وني في غزة وضرب المستشفيات والمدارس التي تأوي من تهدمت بيوتهم ومسؤلية قتل اكثر من 3500 طفل وأكثر ثلاثة ألاف إمرأه بألة الحرب التي تزود ادارته للكيان وتدعمه بالمال والسلاح والتغطية السياسية والاعلامية على جرائمه بحق ابناء غزة وجرائم الاحتلال التي تهدف الى الابادة الجماعية وتهجيره من أرضه والتطهير العرقي العنصري هي بغطاء ممنوح لها من هذه الادارة المجرمة ،
إنا اذ نرفض زيارة وزير الخارجية الامريكية لعمان لنطلب من الحكومة التراجع عن قرار استقبال هذا الصهي،وني المجرم الذي يبذل كل الجهود لإدامة الاجرام بحق ابناء غزة وقتل ابنائها وتهجيرهم وعدم منح المذكور فرصة لكيل الاكاذيب وتبرير العدوان .
عاشت فلسطين حرة ابية من البحر الى النهر
حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني
الناطق الاعلامي


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