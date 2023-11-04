وفد من عمان الأهلية يلتقي بممثّلي مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة القطرية

وطنا اليوم-قام وفد من جامعة عمان الاهلية ” كلية التمريض ” ممثلا بالأستاذ الدكتورة منتهى غرابية عميدة كلية التمريض والأستاذ الدكتور خلدون حمدان نائب العميد للشؤون الأكاديمية بزيارة عمل لدولة قطر الشقيقة التقى خلالها “في لقائين منفصلين “مع ممثلي مؤسسة حمد الطبية ومع ممثلي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة القطرية.

وقد نقلت عميدة كلية التمريض تحيات الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة للأشقاء في مؤسسة حمد الطبية وللأشقاء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة القطرية، ومدى اعتزازه بهذه الشراكات العلمية .

كما قدّم أ.د خلدون حمدان في اللقائين عرضاً تفصيلاً عن الجامعة وكلياتها عموماً وكلية التمريض خصوصاً ، حيث تضمن العرض شرحاً عن مرافق الكلية ومختبراتها والبرامج والتخصصات التي تطرحها وطبيعة التدريب العملي.

وتم في اللقاء الأول مع ممثلي مؤسسة حمد الطبية تقديم شرح مفصل عن هدف الزيارة والمتمحورة حول تدريب طلبة الماجستيرمن كلية التمريض في اقسام العناية الحثيثة في المؤسسة تحت اشراف مشرفين من نفس مكان التدريب، حيث تم ذلك من خلال إقامة جلسة نقاشية مطولة للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من الطرفين.

وقد أشاد الحضور من مؤسسة حمد الطبية بمدى اعجابهم من المستوى الرفيع الذي وصلت اليه جامعة عمان الأهلية من حيث التصنيفات العالمية ومستوى الخدمات الطلابية المقدمة لطلبتها، ، كما وتم الاتفاق على تزويد المؤسسة بكتاب من الجامعة يبين الرغبة بتدريب طلبة الماجستير للفصل الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، والبدء ببناء مذكرة تفاهم لتسهيل عملية التدريب على الفصول القادمة.

وبعد الانتهاء من الجلسة قام الوفد بجولة ميدانية في اقسام العناية الحثيثة في مبنى الطوارئ حيث تم التعرّف على الخدمات المقدمة في الأقسام ، كما تم اللقاء برؤساء الأقسام والكادر الطبي والتمريضي بالإضافة الى التعرّف على الأجهزة الحديثة المستخدمة في المؤسسة. وتم القيام بجولة ميدانية في مستشفى حزم مبيريك العام، حيث تم اللقاء بمدير التمريض في المستشفى وبعض الكادر الطبي والتعرف على الخدمات التي يقدمها المستشفى وخصوصا اقسام العناية الحثيثة، حيث تمت مناقشة فرص التدريب المتوفرة في المستشفى لطلبة الماجستير في كلية التمريض.

أما في اللقاء الثاني مع مسؤولي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة القطرية فقد تم تقديم شرح مفصل عن هدف الزيارة حول تدريب طلبة الماجستير في كلية التمريض في الأقسام والمديريات التابعة للوزارة الصحة القطرية تحت اشراف مشرفين من نفس مكان التدريب، من خلال جلسة نقاشية مطولة للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات المطروحة.

وأشاد الحضور من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمستوى المهنية في المخاطبات التي تمت سابقاً مع وزارة الصحة القطرية وشمولية المرفقات والأدلة التدريبية المفصلة التي تم تزويدهم بها من قبل كلية التمريض، كما تم الاتفاق على البدء ببناء مذكرة تفاهم لتسهيل عملية التدريب على الفصول القادمة.

وبعد الانتهاء من الجلسة قام الوفد بجولة ميدانية في مركز الوجبة الصحي الشامل حيث تم التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها المركز وفرص التدريب المتوفرة.