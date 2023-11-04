أجهزنا على 5 جنود للاحتلال .. المسافة (صفر) و قوة المقاومة

‏أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قتلت خمسة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين شمال غرب مدينة غزة.

‏وقالت “القسام” في تصريح صحفي مقتضب، اليوم السبت، “هاجمنا قوة صهيونية متحصنة بمبنى شمال غرب مدينة غزة واشتبكنا معها وأجهزنا على 5 جنود وأصبنا آخرين”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إبلاغ “عائلات 242 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية بغزة”.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: “أبلغنا عائلات 341 قتيلا من الجنود خلال معركة طوفان الأقصى”.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.