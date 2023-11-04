بورصة تل أبيب تتكبد خسائر فادحة بسبب العداون على قطاع غزة

هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورصة تل أبيب أكثر من 11 بالمائة خلال شهر أكتوبر المنتهي مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد قطاع غزة.

وخسر مؤشر تي إيه 125، الأكثر أهمية في إسرائيل وكذلك المقياس الأساسي للاقتصاد، نحو 11.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير 2021، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وخسرت جميع الأسهم الإسرائيلية المدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة، وفق ما نقلت “سي إن بي سي”.

وفي الوقت نفسه، توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11 بالمائة في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي.